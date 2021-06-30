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Історична перемога України на Євро: фанат після вирішального голу Довбика вискочив до збірної на поле (фото, відео)

Історична перемога України на Євро: фанат після вирішального голу Довбика вискочив до збірної на поле (фото, відео)

Associated Press

Гол Артема Довбика на останніх хвилинах приніс Україні перемогу.

Футболістам української збірної 29 червня вдалося перемогти шведів і пройти до 1/4 фіналу Євро-2020. Завдяки результату 2:1, який показала команда Андрія Шевченка, уперше в історії Україна вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи, і один з уболівальників нашої команди не зміг стримати емоцій на трибуні в шотландському Глазго й одразу вибіг на поле, щоб відсвяткувати подію разом із футболістами.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

На опублікованих кадрах видно, як український вболівальник після забитого в додатковий час голу нападником Артемом Довбиком, вибігає на поле із піднятими руками догори. Цікаво, що йому вдалося прорватися повз стюардів і він навіть встиг пробігтися полем.

Зрештою стюарди та охорона стадіону змогли повалити фаната на газон та вивести з поля.

Цікаво, що футболіст української збірної Євген Макаренко намагався захистити його у працівників стадіону. Проте, вони все ж відвели його за межі поля.

Фанат вибіг на поле до нашої збірної після матчу Україна - Швеція / ©
Фанат вибіг на поле до нашої збірної після матчу Україна - Швеція
Футбольний фанат вибіг на поле після матчу Україна - Швеція / ©
Футбольний фанат вибіг на поле після матчу Україна - Швеція

Зазначимо, що збірна України вже цієї суботи, 3 липня, зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Початок футбольного матчу о 22:00.

Раніше ТСН Проспорт писав, що сказав Андрій Шевченко після фантастичної перемоги над шведами на Євро-2020. А захисник збірної України Віталій Миколенко в Instagram опублікував ролик зі святкуванням командою у роздягальні перемоги над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

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Фантастичний успіх: збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

Фантастичний успіх: збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020