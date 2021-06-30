Історична перемога України на Євро: фанат після вирішального голу Довбика вискочив до збірної на поле (фото, відео)

Історична перемога України на Євро: фанат після вирішального голу Довбика вискочив до збірної на поле (фото, відео)

Гол Артема Довбика на останніх хвилинах приніс Україні перемогу.

Футболістам української збірної 29 червня вдалося перемогти шведів і пройти до 1/4 фіналу Євро-2020. Завдяки результату 2:1, який показала команда Андрія Шевченка, уперше в історії Україна вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи, і один з уболівальників нашої команди не зміг стримати емоцій на трибуні в шотландському Глазго й одразу вибіг на поле, щоб відсвяткувати подію разом із футболістами.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

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На опублікованих кадрах видно, як український вболівальник після забитого в додатковий час голу нападником Артемом Довбиком, вибігає на поле із піднятими руками догори. Цікаво, що йому вдалося прорватися повз стюардів і він навіть встиг пробігтися полем.

Зрештою стюарди та охорона стадіону змогли повалити фаната на газон та вивести з поля.

Цікаво, що футболіст української збірної Євген Макаренко намагався захистити його у працівників стадіону. Проте, вони все ж відвели його за межі поля.

Фанат вибіг на поле до нашої збірної після матчу Україна - Швеція

Футбольний фанат вибіг на поле після матчу Україна - Швеція

Зазначимо, що збірна України вже цієї суботи, 3 липня, зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. Початок футбольного матчу о 22:00.

Раніше ТСН Проспорт писав, що сказав Андрій Шевченко після фантастичної перемоги над шведами на Євро-2020. А захисник збірної України Віталій Миколенко в Instagram опублікував ролик зі святкуванням командою у роздягальні перемоги над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

"Шева - геній": реакція соцмереж на історичний вихід збірної України у чвертьфінал Чемпіонату Європи

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Фантастичний успіх: збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

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