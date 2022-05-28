Історична перемога: українка Бірюкова тріумфувала на п'ятому етапі велогонки Thueringen Ladies Tour

Українська велосипедистка Юлія Бірюкова виграла п'ятий етап велогонки Thueringen Ladies Tour-2022.

Ця перемога стала історичною для спортсменки та України. Це перша перемога Бірюкової на професійному рівні для, а також перший успіх українців у сезоні на змаганнях рівня Pro.

24-річна українка, яка виступає за команду Arkea Pro Cycling Team випередила найближчу суперницю на чотири секунди. Вона подолала п'ятий етап за 3 години, 31 хвилину і 41 секунду

Друге місце посіла Олександра Манлі з Австралії (3:31:45), третю позицію посіла польська велосипедистка Марта Лах (3:31:45).

Нагадаємо, що Міжнародна асоціація професійних велогонщиків ганебно підтримала російських спортсменів з Газпром-Русвело, яких відсторонили через війну, яку Росія розгорнула проти України.

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