Історична перемога: українка вперше за 16 років зіграє у півфіналі парного розряду Wimbledon

Історична перемога: українка вперше за 16 років зіграє у півфіналі парного розряду Wimbledon

Українська тенісистка Людмила Кіченок продовжує перемагати у парному розряді Wimbledon-2022.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко пробилися до півфіналу парного розряду Wimbledon-2022.

У чвертьфіналі турніру тенісистки перемогли Суко Аоями з Японії та Чжань Хаоцин з Китайського Тайбея - 4:6, 6:1, 7:5.

Матч тривав 2 години 4 хвилини. За цей час Кіченок та Остапенко чотири рази подали навиліт, тричі припустилися подвійної помилки та реалізували п'ять з семи брейкпойнтів.

У півфіналі на Людмилу та Олену чекає зустріч проти олімпійських чемпіонок Барбори Крейчикової та Катерини Синякової (Чехія).

Зазначимо, що Людмила Кіченок – перша українська тенісистка за 16 років, яка дійшла до півфіналу парного турніру на Wimbledon. Востаннє це ставалося 2006 року. Тоді Тетяна Перебийніс та Юліана Федак зупинилися за крок до фіналу.

Додамо, що в червні Кіченок та Остапенко виграли парний турнір у Бірмінгемі - це їхній перший спільний тріумф у кар'єрі. Після цього вони дійшли до фіналу турніру в Істборні, але знялися з вирішального матчу через травму латвійської тенісистки.

Нагадаємо, що в чоловічому та жіночому розрядах на Wimbledon визначилися всі чвертьфіналісти.

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