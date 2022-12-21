Історична перемога: український клуб набрав перші очки на груповому етапі волейбольної Ліги чемпіонів

У вівторок, 20 грудня, "Прометей" здобув перемогу над французьким "Ле-Канне" у другому турі групового етапу жіночої волейбольної Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився з рахунком 3:2 .

Суперниці перемогли у двох перших партіях. Однак у третій частині гри українкам несподівано вдалося перехопити ініціативу – наприкінці "Прометей" переважав на 11 очок, а в підсумку виграв перший сет. Четвертий сет "червоно-білі" завершили з 10-очковим відривом.

Переможець виявився на тай-брейку, де з відривом у чотири очки виграли українки.

Ця перемога стала першою в історії українського клубу на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Червоно-білі" піднялися на третє місце в турнірній таблиці.

В наступному турі Прометей зіграє з румунським Альба Блаж. Матч відбудеться у вівторок, 10 січня.

Нагадаємо, що поєдинок першого туру завершився розгромною поразкою українського клубу.

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