Історична перемога: "Жирона" без Циганкова обіграла команду українця в Лізі чемпіонів (відео)

"Жирона" на своєму полі обіграла "Слован" з Братислави в матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" у Жироні завершився з рахунком 2:0 .

Каталонці відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 42-й хвилині відзначився Мігель Гуттьєрес.

У другій половині зустрічі підопічні Мічела зміцнили свою перевагу – на 73-й хвилині забив Хуанпе.

На 88-й хвилині господарі могли доводити справу до розгрому, але Крістіан Стуані не реалізував пенальті.

Український півзахисник іспанської команди Віктор Циганков не потрапив до заявки на матч, оскільки продовжує відновлюватись після травми. А ось інший українець, хавбек Данило Ігнатенко, вийшов у стартовому складі словацького клубу та був замінений на 78-й хвилині, отримавши в середині другого тайму жовту картку.

Огляд матчу "Жирона" – "Слован" Братислава

Для "Жирони" це перша в її історії перемога в Лізі чемпіонів. Команда Циганкова з трьома очками після трьох турів піднялася на 20-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду ЛЧ. "Слован" перебуває на останній сходинці, не набравши жодного бала.

У наступному турі "Жирона" на виїзді зустрінеться з нідерландським ПСВ, а "Слован" прийме хорватське "Динамо" Загреб. Обидва поєдинки відбудуться 5 листопада.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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