Історична подія: "робот-арбітр" скасував гол на Клубному чемпіонаті світу (відео)

Новітні технології стрімко приживаються у "грі мільйонів".

Міжнародна федерафія футболу ( ФІФА ) на Клубному чемпіонаті світу-2022 в ОАЕ тестує технологічну новинку - обслуговувати матчі допомагають "роботи-арбітри".

Вони поклакані замінити лайнсменів та допомогти якомога точніше та швидше визначати офсайди у гравців. Уже в першому матчі турніру між катарською "Аль-Джазірою" та таїтянським "Пірае" нова технологія показала себе в дії.

За рахунку 3:0 на свою користь "Аль-Джазіра" відправила четвертий м'яч у ворота суперників, проте в ситуацію втрутився "робот-арбітр". Він подав сигнал бригаді VAR і головному рефері, що футболіст "Аль-Джазіри" перебував у положенні поза грою.

Зазначимо, що для ухвалення привального рішення "роботу-арбітру" вистачило менше секунди часу. А вже через декілька секунд глядачі в трансляції побачили повтор епізоду з використанням інструментів 3D-моделювання, де гравець "Аль-Джазіри" справді перебував ближче до воріт, ніж останній захисник суперників.

Поєдинок завершився перемогою "Аль-Джазіри" з рахунком 4:1.

I've told you all about this for a long time, now see it in action.



Semi-automated VAR has take off at the Club World Cup.



It's a vast improvement with:

- Quick decision-making

- Superior Hawk-Eye visualisation



READ: https://t.co/IBTSkVRSp3pic.twitter.com/tTwPnniK7a — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) February 4, 2022

Завдяки цьому успіху катарська команда вийшла до півфіналу Клубного чемпіонату світу, до потім розгромно поступилася "Аль-Хілялю" із Саудівської Аравії з рахунком 1:6.

У півфіналі турніру "Аль-Хіляль" зустрінеться з лондонським "Челсі". Іншого фіналіста визначать єгипетський "Аль-Ахлі" та бразильський "Палмейрас".

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