Історична подія: Україна вперше відібралася на Олімпійські ігри в жіночому бобслеї

Лідія Гунько представить нашу країну в монобобі.

Українка Лідія Гунько відібралася на Олімпійські ігри-2022 та представлятиме нашу країну в жіночому монобобі.

Ця дисципліна дебютує в програмі зимових Ігор на змаганнях у Пекіні. Олімпійську ліцензію Лідії забезпечила "бронза" на останньому кваліфікаційному етапі в монобобі.

Україна вперше від 2002 року буде представлена в олімпійських змаганнях з бобслею. І уперше за весь час - в жіночому бобслеї.

"Це змушує мене хвилюватися. Я до цього йшла дуже довго, стільки видів спорту було. Дещо змішані почуття. Але дуже рада. Цю дисципліну тільки ввели до олімпійської програми, і цей вид спорту дуже молодий для нашої країни. Я вважаю, що це дуже гідний результат - потрапити на Олімпійські ігри. Сподіваюсь, що видно, як наша команда цього прагнула та працювала над цим", - сказала Гунько в коментарі Суспільне Спорт.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі.

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