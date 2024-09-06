Історична подія: збірна Сан-Марино здобула першу перемогу в офіційних матчах (відео)

Збірна Сан-Марино обіграла команду Ліхтенштейну в матчі 1-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25, здобувши першу офіційну перемогу в історії (за 34 роки виступів). Зустріч завершилася з рахунком 1:0 .

Героєм поєдинку став 19-річний Ніко Джуліано, який забив гол на 53-й хвилині.

Огляд матчу Сан-Марино – Ліхтенштейн

Санмаринці перервали серію з 158 матчів без перемог. До цього збірна виграла лише один раз – 2004 року в товариському поєдинку з Ліхтенштейном (1:0).

Зазначимо, що у групі D1 також виступає команда Гібралтару, яка пропускала перший тур Ліги націй.

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У другому турі Гібралтар 8 вересня прийме Ліхтенштейн, тоді як Сан-Марино свій наступний матч у турнірі проведе 10 жовтня на виїзді проти Гібралтару.

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