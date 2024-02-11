Історичне досягнення: 18-річний українець виборов медаль чемпіонату світу з водних видів спорту

Олексій Середа здобув свою другу бронзову нагороду на поточній планетарній першості.

Українець Олексій Середа здобув "бронзу" зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту 2024 року, який відбувається у катарській Досі.

Виступ 18-річного українця судді оцінили у 528,65 бала, що дало йому посісти третє місце.

Середа поступився лише двом представникам Китаю. Чемпіоном світу став Хао Ян (564,05 бала), а срібну нагороду виграв Юань Цао (553,20 бала).

Варто зазначити, що ця медаль Середи – перша в історії України у чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонатах світу з водних видів спорту.

Загалом це третя медаль України на чемпіонаті світу-2024 з водних видів спорту та друга – у стрибках у воду.

Раніше Олексій Середа здобув бронзову нагороду поточного ЧС разом з Кирилом Болюхом у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. А збірна України з артистичного плавання виборола "срібло" в акробатичній програмі.

Тож нині у скарбничці "синьо-жовтих" на ЧС-2024 з водних видів спорту три нагороди – одна срібна та дві бронзові.

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