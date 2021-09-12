Історичне досягнення: чоловіча та жіноча збірні України вийшли до 1/4 фіналу Євробаскету 3х3

Історичне досягнення: чоловіча та жіноча збірні України вийшли до 1/4 фіналу Євробаскету 3х3

Обидві українські команди подолали груповий етап і боротимуться за вихід до півфіналу.

Чоловіча та жіноча збірні України з баскетболу 3х3 пробилися до плейоф Чемпіонату Європи, що триває в Парижі.

Обидві наші команди посіли другі місця у своїх групах та тепер зіграють у чвертьфіналах.

Чоловіча збірна України мінімально програла Бельгії (10:11), після чого сенсаційно перемогла фаворитів групи - сербів (21:17).

Для чоловічої збірної України це третій вихід до чвертьфіналу Чемпіонату Європи в історії та другий поспіль.

У чвертьфіналі українська чоловіча команда зійдеться з Литвою. Матч відбудеться 12 вересня, о 18:25.

Жіноча збірна України стартувала на турнірі з поразки в матчі з віцечемпіонками Олімпійських ігор-2020, чемпіонками світу-2017 і дворазовими чемпіонками Європи - Росією. Гра завершилася з рахунком 18:21 не на нашу користь. Після цього українки реабілітувалися в поєдинку проти Великої Британії - 20:18.

Для жіночої збірної України це третій поспіль вихід до плейоф Євробаскету та четвертий загалом.

У чвертьфіналі українська жіноча команда зіграє проти Іспанії. Матч відбудеться 12 вересня, о 17:30.

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