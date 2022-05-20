Історичне досягнення: львівський клуб посів перше місце чемпіонату України та зіграє в Юнацькій лізі УЄФА

Львівський "Рух" завоював право представити Україну в наступному розіграші Юнацької ліги УЄФА.

У перенесеному матчі 19-го туру чемпіонату України U-19 львівська команда розгромила "Колос" (3:0) та очолила турнірну таблицю юнацької першості.

Раніше "Рух" в іншому перенесеному поєдинку обіграв "Інгулець" (6:1). Перемоги у цих двох матчах, які відбулися в Польщі, дозволили львів'янам обійти "Динамо" та "Шахтар" і завершити чемпіонат на першій сходинці.

Зігравши на один матч менше, "Рух" випередив киян на один пункт. Таким чином, львівська команда здобула пряму путівку до Юнацької ліги УЄФА-2022/23.

Своєю чергою, "Динамо" стартуватиме в турнірі з кваліфікації, а "Шахтар" потрапить до групового етапу завдяки дорослій команді "гірників", яка фінішувала лідером достроково завершеного через війну сезону УПЛ.

Зазначимо, що це перший випадок, коли в Юнацькій лізі УЄФА Україну представлятиме хтось окрім "Шахтаря" та "Динамо".

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