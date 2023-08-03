Історичне досягнення: у відборі Ліги чемпіонів сталася гучна сенсація

Клуб з Фарерських островів вперше зіграє на груповому етапі єврокубків.

Фарерський "Клаксвік" став першим футбольним клубом в історії своєї країни, який виступить на груповому етапі єврокубків.

Команда з однойменного міста гарантувала собі участь у груповій стадії одного з євротурнірів завдяки виходу до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

В рамках 2-го кваліфікаційного раунду найпрестижнішого єврокубка "Клаксвік" виявився сильнішим за шведський "Гекен". Перша гра завершилася нульовою нічию, а в матчі-відповіді фарерці виграла серію пенальті після того, як основний і додатковий час зустрічі закінчився з рахунком 3:3.

Додамо, що в першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Клаксвік" створив гучну сенсацію, вибивши чемпіона Угорщини – "Ференцварош", який очолював екстренер збірної Росії Станіслав Черчесов (0:0, 3:0).

У третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Клаксвік" зіграє з норвезьким "Мольде", який пройшов фінський ГІК – 2:0 (перша гра – 0:1).

Якщо "Клаксвік" вилетить у 3-му раунді відбору Ліги чемпіонів, то зіграє у плейоф кваліфікації Ліги Європи, де поразка означатиме потрапляння до групового етапу третього за рангом євротурніру – Ліги конференцій.

Таким чином, острів'яни вже точно не залишаться без єврокубкової осені. Досі жоден клуб з Фарерських островів не грав на груповій стадії єврокубків.

Нагадаємо, "Дніпро-1" не зумів подолати 2-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. Дніпровський клуб за сумою двох зустрічей поступився грецькому "Панатінаїкосу" (3:5) та вилетів до Ліги Європи, де в рамках 3-го етапу відбору зіграє з чеською "Славією".

Зазначимо, що донецький "Шахтар" як чемпіон України автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

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