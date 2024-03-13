Історичне досягнення: Україна вперше виграла медальний залік зимової Дефлімпіади

Наша команда завершила змагання з рекордними 19 медалями.

Збірна Україна стала переможцем медального заліку зимової Дефлімпіади 2024 року. На змаганнях в турецькому Ерзурумі наші спортсмени вибороли 19 нагород.

У скарбничці "синьо-жовтих" 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзові медалі.

Українці вигравали нагороди у лижних перегонах, керлінгу та шахах. Найбільш успішним видом програми для збірної України стали лижні перегони, де представники нашої держави вибороли 13 медалей: сім золотих, чотири срібні та дві бронзові.

На цій зимовій Дефлімпіаді українські спортсмени встановили національний рекорд як за кількістю "золота", так і за сумарно виграними медалями.

Попередній найкращий результат українці показали 2019 року – 4 золоті, 4 срібні та 3 бронзові медалі.

Збірна України уперше в історії виграла медальний залік зимових Дефлімпійських ігор. За кількістю здобутих золотих нагород (10), що й визначає місце команди в загальному заліку, "синьо-жовті" випередили Китай (7), Австрію (6), Польщу (5) та Італію (1).

Зазначимо, що у цьогорічних зимових Дефлімпійських іграх взяли участь 598 спортсменів з порушеннями слуху із 36 країн світу. Найбільша кількість спортсменів виступала від Туреччини – 55, Італії – 42 та Японії – 39. Україну представили 14 спортсменів.

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