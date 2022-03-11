Історичне досягнення: Україна встановила рекорд за золотими медалями на зимових Паралімпіадах

"Синьо-жовті" вже на дві нагороди перевершили свій результат 2006 та 2018 років.

Збірна України неймовірно успішно виступає на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Після семи змагальних днів у скарбничці "синьо-жовтих" 25 медалей - дев'ять "золотих", десять "срібних" та шість "бронзових".

Це національний рекорд України за кількістю золотих медалей на зимових Паралімпійських іграх. Наша команда уже на дві нагороди перевершила результат 2006 та 2018 років, коли українці виграли 7 золотих нагород.

До того ж, Україна вже повторила рекорд за загальною кількістю медалей, здобутих на одній Паралімпіаді. За дві дні до закінчення Ігор українські паралімпійці виграли 25 нагород - стільки ж було на Паралімпіадах у 2006 та 2014 роках.

Зазначимо. що наразі українська команда йде на другому місці в медальному заліку Паралімпіади-2022. Випереджає українців лише Китай - лідер медального заліку Ігор у Пекіні - 47 медалей (14-14-19).

Медалі України на зимових Паралімпіадах

1998 рік: 3 "золота" + 2 "срібла" + 4 "бронзи"

2002: 0+6+6

2006: 7+9+9

2010: 5+8+6

2014: 5+9+11

2018: 7+7+8

2022: 9+10+6 (тривають)

Раніше повідомлялося, що в сьомий змагальний день Паралімпіади-2022 українська збірна виборола ще шість медалей.

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