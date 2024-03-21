Історичне досягнення: українець вдруге за тиждень оновив національний рекорд у стрибках з трампліна

Євген Марусяк показав найкращий результат на Кубку світу в історії України.

Євген Марусяк встановив новий рекорд України у стрибках з трампліна. На етапі Кубка світу-2023/24 у словенській Планиці йому вдалося пролетіти 228,5 метра.

Із цим результатом 24-річний український спортсмен посів п'яте місце у кваліфікації.

Марусяк на 5,5 метра перевершив попередній рекорд, який сам же встановив 15 березня цього року у кваліфікації етапу Кубка світу у норвезькому Вікерсунді.

Варто зазначити, що Євген залишається єдиним українцем за всю історію, який перелітав з трампліна позначку в 200 метрів.

П'яте місце Марусяка – це новий найкращий результат українських стрибунів з трампліна у кваліфікації етапів Кубка світу.

Додамо, що ще один українець Віталій Калініченко стрибнув у кваліфікації в Планиці на 186,5 метра та посів 46-те місце, не зумівши пробитися до основного раунду.

Перед заключними етапами сезону Марусяк посідає 48-ме місце в загальному заліку Кубка світу-2023/24. Калініченко протягом змагального року залікових балів не набирав.

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