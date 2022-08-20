Історичне досягнення: українка завоювала "срібло" з хай-дайвінгу на чемпіонаті Європи-2022

Українська спортсменка Антоніна Вишиванова стала призеркою континентальної першості з водних видів спорту.
Українка Антоніна Вишиванова здобула срібну нагороду Євро-2022 в дисципліні хай-дайвінг (стрибки у воду з 20-метрової вишки).
За підсумками чотирьох раундів 24-річна спортсменка з Дніпра набрала 295,40 бала, що дозволило їй посісти друге місце.
Чемпіонкою Європи з хай-дайвінгу стала представниця Німеччини Іріс Шмідбауер (309,30), бронзовою призеркою - італійка Еліза Косетті (284.30).
"Срібло" Вишиванової є історичним для України. Україна вперше була представлена в цій дисципліні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Відповідно, для "синьо-жовтих" це перша в історії нагорода в хай-дайвінгу на континентальних першостях.
Збірна України продовжує йти на другому місці в медальному заліку Євро-2022 з водних видів спорту. У скарбничці нашої команди 14 медалей - 9 золотих і 5 срібних. Змагання в Римі триватимуть до 21 серпня.
Раніше повідомлялося, що олімпійські призерки Токіо-2020 вибороли для України "золото" чемпіонату Європи у веслуванні.
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