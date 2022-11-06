Історичне досягнення: українська тенісистка пробилася до півфіналу парного Підсумкового турніру WTA

Людмила Кіченок в парі з латвійкою Оленою Остапенко позмагається за путівку до вирішального поєдинку WTA Finals.

Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до плейоф парного Підсумкового турніру WTA, який триває в американському Форт-Ворті. Наша співвітчизниця виступає там в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.

Українсько-латвійський тандем зумів подолати груповий раунд турніру, обігравши в останньому, третьому, матчі казахстансько-бразильську пару Анни Даніліної та Беатріс Хаддад Майї. Поєдинок завершився перемогою Кіченок і Остапенко з рахунком 6:7 (7:9), 6:4, 10:8.

Ця перемога стала першою в історії України на парному Підсумковому турнірі WTA. Людмила Кіченок – перша українська тенісистка за часів незалежності, якій вдалося пробитися на WTA Finals у парному розряді.

Зазначимо, що перед цим українка та латвійка програли перші два матчі групової стадії на супертайбрейках, поступившись російсько-бельгійській парі Вероніки Кудерметової й Елізе Мертенс та канадсько-мексиканському дуетові Габріели Дабровскі й Джуліани Ольмос.

Однак це не завадило українсько-латвійському тандему вийти з групи. Кіченок і Остапенко посіли друге місце квартету завдяки кращому відсотковому співвідношенню виграних і програних сетів.

У півфіналі Підсумкового турніру WTA Кіченок та Остапенко зіграють із лідерками посіву та чинними чемпіонками змагань – чешками Барборою Крейчиковою та Катержиною Синяковою.

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