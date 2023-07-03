Історичне досягнення: збірна України з футболу вперше пробилася на Олімпійські ігри

"Синьо-жовті" вийшли до півфіналу молодіжного чемпіонату Європи та вибороли путівку на Олімпіаду-2024.

Збірна України зіграє у футбольному турнірі на літній Олімпіаді-2024, яка відбудуться у Парижі.

Право взяти участь в Олімпійських іграх наша команда отримала завдяки виходу до півфіналу молодіжного Євро-2023.

Команда Руслана Ротаня в напруженому матчі, який відбувся 2 липня в румунському місті Клуж-Напока, обіграла Францію (1:3). Українці пропустили першими, але відповіли дублем Георгія Судакова та голом Артема Бондаренка.

Згідно з регламентом, путівки на Олімпійські ігри 2024 року отримують три найкращі команди Євро-2023, крім Франції та Англії.

Французи автоматично пробилися на футбольний турнір Олімпіади в ролі господаря, а англійці на це право взагалі не претендували, адже в Олімпійських іграх бере участь збірна Великої Британії.

Оскільки до півфіналу Євро-2023 вийшли збірні Ізраїлю, Іспанії, Англії та України, то три путівки на ОІ-2024 отримали Ізраїль, Іспанія та Україна.

Варто зазначити, що це досягнення є історичним для нашої держави. Збірна України вперше в історії зіграє у футбольному турнірі на Олімпійських іграх.

У півфіналі Євро-2023 збірна України зустрінеться з Іспанією, яка у чвертьфінальному поєдинку обіграла Швейцарію (2:1) за підсумками екстратаймів.

Наша команда вже грала з іспанцями в останньому турі групового раунду Євро-2023. Тоді українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

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