Історичне досягнення: збірна України з волейболу вперше потрапила до топ-20 світового рейтингу

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оновила рейтинг найкращих команд світу.

Після сенсаційної перемоги над Тунісом на чемпіонаті світу чоловіча збірна України вперше в історії увійшла до топ-20, посівши 19 позицію.

Найкращою командою світу визнали збірну Польщі. На другому місці опинилися французи. Трійку найкращих закрила країна-агресорка.

FIVB

Завдяки перемозі над Тунісом Україна зробила крок до виходу до плейоф Чемпіонату світу. Після двох турів українська збірна йде на другому місці у своїй групі.

Після матчів другого туру становище команд у групі А таке: Сербія (2 матчі, 2 перемоги, 6 очок, різниця партій 6-0), Україна (2, 1, 3, 3-3), Туніс (2, 1, 3, 3) -3), Пуерто-Ріио (2, 0, 0, 0-6);

До плейоф ЧС-2022 вийдуть дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири найкращі збірні серед команд, які посіли третє місце за підсумками групового раунду;

Чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків проходить від 26 серпня до 11 вересня у Польщі та Словенії. Спочатку місцем його проведення була Росія, але через повномасштабне вторгнення до України господаря змагань було змінено. Саме замість країни-агресорки було ухвалено рішення заявити для участі на турнірі Україну.

Додамо, що в першому турі Україна поступилася Сербії (0:3). У третьому турі 31 серпня наша команда зіграє з Пуерто-Ріко. Початок поєдинку - о 21:30 за київським часом. У разі перемоги в цьому протистоянні, українська команда зіграє в плейоф.

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