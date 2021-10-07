Історичне призначення: українська арбітриня вперше судитиме матч родоначальників футболу

Катерина Монзуль працюватиме на поєдинку відбору ЧС-2022 Андорра - Англія.

Матч 7-го туру європейської кваліфікації ЧС-2022 між збірними Андорри та Англії обслужить жіноча суддівська бригада на чолі з українкою Катериною Монзуль.

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На лініях їй допомагатимуть співвітчизниці Марина Стрілецька та Світлана Грушко. За систему VAR також відповідатиме жінка - француженка Стефані Фраппар.

Зазначимо, що це призначення є історичним. Раніше ще ніколи жіноча бригада не судила матч дорослої чоловічої збірної Англії з футболу, повідомляє Sky Sports.

Монзуль вдруге в кар'єрі працюватиме на грі відбору до чоловічого мундіалю. Раніше вона вже судила матч кваліфікації ЧС-2022 між збірними Австрії та Фарерських островів.

Поєдинок Андорра - Англія відбудеться в суботу, 9 жовтня. Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

Після шести турів Англія очолює групу I з 16 балами у своєму активі. Андорра посідає 5-те місце з шести, вигравши лише в Сан-Марино.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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