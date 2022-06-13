Історичне рішення: правила гри в футбол офіційно змінили

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) запровадила зміни до футбольних правил щодо кількості дозволених замін в одному матчі.

Відтепер клуби на постійній основі отримало право проводити п'ять замін замість звичних трьох. Нове правило набуде чинності, починаючи від сезону 2022/23.

Рішення ухвалили на загальних зборах членів Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), що відбулися в Досі.

Правило п'яти замін під час матчу з'явилося у футболі в травні 2020 року через пандемію коронавірусу. Однак рішення про його запровадження було тимчасовим - до кінця 2022 року.

Тепер же світовий футбол остаточно вирішив перейти на п'ять замін замість трьох - нові зміни діятимуть у всіх футбольних турнірах.

Для використання всіх замін надається три слоти. Крім того, додатковий слот на проведення заміни команди отримають у перерві. Також було вирішено збільшити максимальну кількість футболістів у запасі на матч - з 12 до 15 на розсуд організатора змагань.

136th Annual General Meeting: The IFAB permanently approves five-substitute option in top-level competitions



➡️ https://t.co/iHCIMgwMJE pic.twitter.com/FfIB4xsp90 — The IFAB (@TheIFAB) June 13, 2022

Також IFAB повідомила, що займається тестуванням інших можливих нововведень. Серед них - заміна на випадок струсу мозку, можливі альтернативи офсайду, застосування натільних камер для суддів, зміни в тривалості ігрового часу, введення м'яча ногою з ауту.

Читайте також:

Радівілов здобув для України перше "золото" Кубка світового виклику

Українка Бех-Романчук з особистим рекордом сезону виграла змагання в Австрії

"Ти на боці агресора чи на чиєму": Володимир Кличко емоційно звернувся до легенди боксу, який є прихильником Путіна