Історичне "золото": українка з рекордом стала паралімпійською чемпіонкою в метанні булави

Зоя Овсій виграла для України 24-ту нагороду найвищого ґатунку у Токіо-2020.

Українська легкоатлетка Зоя Овсій завоювала "золото" Паралімпіади-2020 в Токіо в метанні булави (клас F51).

У фіналі вона стала найкращою серед восьми учасниць. Овсій встановила новий паралімпійський рекорд із результатом 25.12 метра. У боротьбі за перемогу вона перевершила американку Кессі Мітчелл, якій підкорилися 24.18 метра.

Це десята медаль і четверте "золото" України в десятий день Паралімпіади-2020. Крім того, це перше в історії України "золото" Паралімпіади в метанні булави.

В активі "синьо-жовтих" тепер 94 нагороди Паралімпійських ігор у Токіо: 24 золоті, 44 срібні і 26 бронзових. Україна посідає п'яте місце в медальному заліку і йде четвертою за кількістю завойованих нагород.

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Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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