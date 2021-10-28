Історичний антирекорд: "Баварія" феєрично зганьбилася в Кубку Німеччини

Команда Юліана Нагельсмана провалила старт зустрічі.

Мюнхенська "Баварія" в рамках 2-го раунду Кубка Німеччини зазнала розгромної поразки на виїзді від менхенгладбахської "Боруссії" з рахунком 0:5 .

Зазначимо, гості повністю провалили стартовий відрізок протистояння. Підопічні Юліана Нагельсмана від 2 до 21 хвилини пропустили три голи. За суперників відзначилися Куадіо Коне та Рамі Бенсабаїні, який оформив дубль. Другий його м'яч було забито з пенальті.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Схоже, такий початок зустрічі серйозно вплинув на мюнхенців, адже навіть після цього вони не зуміли оговтатися та перетворити бодай один удар у забитий гол. Цікаво, що "Баварія" вийшла на цю гру основним складом. До вашої уваги стартова одинадцятка команди Нагельсмана:

Ноєр - Павар, Упамекано, Ернандес, Девіс - Кімміх, Горецка - Гнабрі, Мюллер, Сане - Левандовські.

Щодо опонента, то "Боруссія" Менхенгладбах також виставила найоптимальніший склад на цю дуель:

Зоммер - Гінтер, Ельведі, Беєр - Скаллі, Закарія, Коне, Бенсабаїні - Хофманн, Штіндь - Емболо.

У другій половині протистояння Ноєр продовжив витягати м'ячі з власної сітки воріт. На 51 та 57 хвилинах дублем відзначився Емболо. Його голи, власне, й поставили крапку в цьому матчі.

Associated Press

Associated Press

Таким чином, програвши "Борусії", мюнхенці вже на ранній стадії покидають турнір. Більш того, ця поразка стала історичним антирекордом "Баварії", адже вони вперше поступилися в цьому турнірі з різницею у п'ять голів.

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