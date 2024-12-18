Історичний експеримент: штучний інтелект судитиме реванш Усик – Ф'юрі

Щоправда, це ніяк не впливатиме на офіційні результати поєдинку.

За боєм-реваншем між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі стежитиме суддя зі штучним інтелектом.

Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх в соцмережі X.

За його словами, рефері зі штучним інтелектом буде вільним від упереджень та людських помилок. Водночас, штучний інтелект ніяк не впливатиме на офіційні результати поєдинку, адже на ньому працюватимуть і звичайні судді.

"Вперше в історії за боєм буде стежити суддя зі штучним інтелектом. Без упередженості та людських помилок. Це новаторський експеримент, який не вплине на офіційні результати, дебютує під час найбільшого бою століття, Усик – Ф'юрі, 21 грудня. Не пропустіть історію, яка зароджується", – йдеться в дописі Аль аш-Шейха.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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