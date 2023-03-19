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Історичний гол Ібрагімовича не врятував: "Мілан" зазнав несподіваної поразки в Серії А (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Історичний гол Ібрагімовича не врятував: "Мілан" зазнав несподіваної поразки в Серії А (відео)

Фото: twitter.com/acmilan

"Россонері" ризикують випасти із зони Ліги чемпіонів.

"Мілан" у виїзному матчі 27-го туру італійської Серії А неочікувано програв "Удінезе" – 3:1.

Уже на 9-й хвилині зустрічі Роберто Перейра вивів господарів уперед. 

У компенсований до першого тайму час Златан Ібрагімович зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. 

Зірковий швед став найбільш віковим автором забитого м'яча в Серії А. Він відзначився голом у віці 41 рік та 166 днів і побив попередній рекорд Алессандро Костакурти – 41 рік та 25 днів.

Ще до перерви господарі змогли повернути собі перевагу в рахунку. На 45+6-й хвилині Бето знову поставив "Мілан" у роль тих, хто змушений наздоганяти.

У другому таймі "россонері" відігратися не змогли. А "Удінезе" на 70-й зміцнив свою перевагу зусиллями Кінгслі Ехізібуе.

Огляд матчу

"Мілан" (48 очок) залишився на четвертому місці у Серії А, проте за підсумками цього туру може опинитися за межами зони Ліги чемпіонів. "Удінезе" (38 балів) піднявся на восьму позицію в турнірній таблиці.

У наступному турі "россонері" 2 квітня зіграють на виїзді з "Наполі". "Удінезе" цього ж дня протистоятиме "Болоньї".

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Дата публікації
Перегляди
47
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