Історичний гол Ібрагімовича не врятував: "Мілан" зазнав несподіваної поразки в Серії А (відео)

"Мілан" у виїзному матчі 27-го туру італійської Серії А неочікувано програв "Удінезе" – 3:1 .

Уже на 9-й хвилині зустрічі Роберто Перейра вивів господарів уперед.

У компенсований до першого тайму час Златан Ібрагімович зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

Зірковий швед став найбільш віковим автором забитого м'яча в Серії А. Він відзначився голом у віці 41 рік та 166 днів і побив попередній рекорд Алессандро Костакурти – 41 рік та 25 днів.

1 - Zlatan Ibrahimovic is the oldest goalscorer in the Serie A history (41 years and 166 days), overtaking Alessandro Costacurta (41 years and 25 days, in May 2007). Historical.#UdineseMilan pic.twitter.com/kXfx6yhJLy — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 18, 2023

Ще до перерви господарі змогли повернути собі перевагу в рахунку. На 45+6-й хвилині Бето знову поставив "Мілан" у роль тих, хто змушений наздоганяти.

У другому таймі "россонері" відігратися не змогли. А "Удінезе" на 70-й зміцнив свою перевагу зусиллями Кінгслі Ехізібуе.

Огляд матчу

"Мілан" (48 очок) залишився на четвертому місці у Серії А, проте за підсумками цього туру може опинитися за межами зони Ліги чемпіонів. "Удінезе" (38 балів) піднявся на восьму позицію в турнірній таблиці.

У наступному турі "россонері" 2 квітня зіграють на виїзді з "Наполі". "Удінезе" цього ж дня протистоятиме "Болоньї".

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