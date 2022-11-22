Історичний гол: кривдник збірної України встановив новий рекорд чемпіонатів світу з футболу (відео)

Гарет Бейл врятував валлійців від поразки в матчі проти США.

Капітан збірної Уельсу Гарет Бейл встановив історичне досягнення в матчі 1-го туру групи B чемпіонату світу-2022 з футболу проти команди США.

На 82-й хвилині головна зірка валлійців реалізував пенальті, зрівнявши рахунок у поєдинку.

Для збірної Уельсу цей гол став першим на чемпіонатах світу від 1958 року. Свій попередній гол на ЧС валлійська збірна забила 17 липня 1958 року у ворота Угорщини. Тоді забитим м'ячем відзначився Террі Медуїн.

Більше того, гол Бейла став історичним не лише для збірної Уельсу, але і для самого турніру. Від взяття воріт Медуїна до забитого м'яча Бейла минуло 23 533 дні, що стало найбільшою перервою між двома голами однієї збірної на планетарних першостях.

23533 - Prior to Gareth #Bale the last Wales goal at the #FIFAWorldCup has been scored by Terry Medwin v Hungary on 17th June 1958: 23533 days ago - a distance record in days between two goals for a National team in the competition. Return.#USAvWAL #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/PwZ12oM6Kc — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 21, 2022

Поєдинок США – Уельс завершився внічию з рахунком 1:1 .

Огляд матчу

Нагадаємо, саме Уельс не пустив Україну на ЧС-2022. "Синьо-жовті" мінімально поступилися валлійцям в фіналі плейоф європейської кваліфікації. Доленосний гол українці пропустили після удару Бейла зі штрафного, коли м'яч у власні ворота зрізав Андрій Ярмоленко.

В іншому матчі першого туру квартету B збірна Англії розтрощила команду Ірану з рахунком 6:2 .

з рахунком . У другому турі 25 листопада Англія протистоятиме США, а валлійці зіграють з іранцями. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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