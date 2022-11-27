Історичний гол не допоміг: Канада розгромно програла Хорватії та втратила шанси на плейоф ЧС-2022

У неділю, 27 листопада, збірна Хорватії обіграла Канаду в рамках 2-го туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу. Матч завершився з рахунком 4:1 .

Канадці швидко вийшли вперед, забивши вже на 2-й хвилині. Альфонсо Девіс головою замкнув подачу з правого флангу.

Цей гол став для збірної Канади дебютним на чемпіонатах світу. Мундіаль у Катарі – другий в історії для команди "кленового листа". Вперше канадці грали на планетарній першості 1986 року, але тоді програли всі три матчі (СРСР, Угорщині та Франції) із загальним рахунком 0:5.

Незважаючи на провальний старт, хорвати зуміли переламати перебіг зустрічі. На 36-й хвилині рахунок зрівняв Андрей Крамарич, а перед перервою Марко Лівая вивів "картатих" уперед.

У другому таймі підопічні Златко Даліча знали питання щодо переможця поєдинку. На 70-й хвилині Крамарич оформив дубль. А на 90+4-й хвилині Ловро Маєр встановив остаточний рахунок у цьому матчі.

Додамо, що в іншому матчі 2-го туру цього квартету збірна Марокко сенсаційно переграла Бельгію з рахунком 0:2.

Нагадаємо, що в першому турі Хорватія поділила очки з Марокко (0:0), а Канада у напруженому матчі поступилася Бельгії (1:0).

Таким чином, Хорватія з 4 очками очолила групу F. На другому місці – Марокко (4). Третя – Бельгія (3). Канада (0) після двох поразок втратила шанси на вихід до плейоф.

У матчах заключного туру квартету F, які відбудуться 1 грудня, Бельгія зіграє з Хорватією, а Марокко поміряється силами з Канадою.

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