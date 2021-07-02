Історичний матч у Римі: головні події довкола чвертьфіналу Євро-2020 Україна - Англія

Поєдинок у "Вічному місті" розпочнеться о 22:00.

У суботу, 3 липня , збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі Чемпіонату Європи. Підопічні Андрія Шевченка в 1/4 фіналу Євро-2020 протистоятимуть національній команді Англії.

Поєдинок Україна - Англія відбудеться на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Початок - о 22:00 за київським часом.

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ТСН.ua розповідає про все, що відбувається навколо матчу, до його початку. Після цього стежте за перебігом подій на футбольному полі в нашій текстовій трансляції поєдинку.

Україна пробилася в плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

(2:0). У півфіналі переможець пари Україна - Англія зіграє з тріумфатором дуелі Чехія - Данія.

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