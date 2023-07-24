Історичний момент: французький плавець побив останній світовий рекорд легендарного Фелпса (відео)

Французький плавець Леон Маршан встановив новий світовий рекорд на дистанції 400 метрів комплексним плаванням, побивши досягнення 23-разового олімпійського чемпіона, американця Майкла Фелпса.

Це сталося на чемпіонаті світу з водних видів спорту в японській Фукуоці. 21-річний Маршан показав час 4:02,50 хвилини, що є абсолютним рекордом у цій дисципліні.

THIS IS UNBELIEVABLE

Leon Marchand beat the longest World Record in the books after 21 years!!!@FFNatation #AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/Jkzwmp0xFb — World Aquatics (@WorldAquatics) July 23, 2023

Попередній рекорд на 400-метрівці комплексним плаванням (4:03,84) був встановлений Фелпсом на Олімпіаді-2008 в Пекіні.

Це був найстаріший особистий світовий рекорд у чоловічому плаванні та останній рекорд, який належав Фелпсу.

Зазначимо, що з Маршаном зараз працює Боб Боуман, який раніше був тренером самого Фелпса.

"Це було божевільно. Було чудово досягти цього тут, і час – божевілля. Найкраще ще попереду. Я щодня тренуюся задля цього. Я на дві секунди швидший за свій попередній рекорд. Побив світовий рекорд – це надзвичайно. Не знаю, що сказати. Я щасливий", – цитує Маршана офіційний сайт Олімпіади.

Цікаво, що сам Фелпс вийшов нагородити француза "золотом".

"Срібло" планетарної першості виграв американець Карсон Форстер (4:06,56), а "бронзу" здобув японець Дая Сето (4:09,41).

Чемпіонат світу з водних видів спорту розпочався 14 липня і триватиме до 30 липня.

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