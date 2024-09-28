Історичний покер Палмера дозволив "Челсі" з Мудриком перемогти в результативному матчі АПЛ (відео)

Підопічні Енцо Марески взяли три очки у видовищній грі проти "Брайтона".

"Челсі" здобув перемогу над "Брайтоном" у домашньому матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 4:2 .

Уже на 7-й хвилині Жоржиньйо Рюттер вивів "чайок" вперед. Проте ще до перерви господарі відповіли чотирма м'ячами, причому всі вони в активі Коула Палмера, який відзначався від 21-ї до 41-ї хвилини. Один з чотирьох голів він забив з пенальті.

22-річний англієць став першим гравцем в історії АПЛ, який оформив покер у першому таймі.

4 - Cole Palmer is the first player in Premier League history to score four goals before half-time in a single match. Cold. #CHEBHA pic.twitter.com/7dNiM1Ndd7 — OptaJoe (@OptaJoe) September 28, 2024

За "Брайтон" другий м'яч на 34-й хвилині забив Карлос Балеба. У другому таймі команди не змогли вразити ворота одна одної, тож рахунок на табло не змінився.

Зазначимо, що Мудрик розпочав матч у запасі й вийшов на заміну на 71-й хвилині замість Джейдона Санчо.

Огляд матчу "Челсі" – "Брайтон"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Челсі" (13 очок) піднявся на третє місце в АПЛ. Підопічні Енцо Марески лише на один бал відстають від лідерів чемпіонату – "Манчестер Сіті" та "Арсенала". Своєю чергою, "Брайтон" з 9 пунктами посідає восьму позицію.

У наступному турі АПЛ команда Мудрика 6 жовтня прийме "Ноттінгем", а підопічні Фабіана Гюрцелера того ж дня вдома зустрінуться з "Тоттенгемом".

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