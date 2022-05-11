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Історичний рекорд: Україна перетнула позначку в 100 виграних медалей на Дефлімпіаді

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Історичний рекорд: Україна перетнула позначку в 100 виграних медалей на Дефлімпіаді

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Збірна України тріумфально виступає на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У дев'ятий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще 14 нагородами.

Цього дня українці змогли вибороти 5 золотих, 7 срібних та 2 бронзові медалі.

Усі медалі України у дев'ятий день Дефлімпіади-2021

"Золото":

  • Віолета Ликова (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи)
  • Ганна Федосеєва (спортивне орієнтування)
  • Дмитро Левін (спортивне орієнтування)
  • Римма Філімошкіна (легка атлетика, метання молота)
  • Анастасія Сидоренко (легка атлетика, біг на 1500 м),

"Срібло":

  • Дмитро Петренко (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи)
  • Сергій Фомін (кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолету, 25 м)
  • Яна Мельник (спортивне орієнтування)
  • Олександр Санькін (спортивне орієнтування)
  • Юлія Кисельова (легка атлетика, метання молота)
  • Юлія Матвієвська (легка атлетика, стрибки у довжину)
  • Юлія Шаповал (легка атлетика, біг на 100 м з бар'єрами)

"Бронза":

  • Ганна Андросович (спортивне орієнтування)
  • Руслан Ніколаєнко (спортивне орієнтування)

Після дев'яти змагальних днів в активі "синьо-жовтих" уже 103 нагороди - 47 золотих, 29 срібних і 27 бронзових. Наша команда продовжує впевнено лідирувати в медальному заліку.

Також збірна України встановила абсолютний рекорд за кількістю виграних медалей на Дефлімпійських іграх. Попереднє найкраще досягнення українців становило 99 нагород, які наша команда завоювала на змаганнях у 2017 році.

Топ-5 медального заліку

  • 1. Україна – 47+29+27 (103)
  • 2. США – 18+5+18 (41)
  • 3. Японія – 12+8+10 (30)
  • 4. Південна Корея – 8+13+12 (33)
  • 5. Іран – 8+7+10 (25)

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що український важкоатлет Богдан Тараненко виборов дві "бронзи" в останній день чемпіонату світу серед юніорів.

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