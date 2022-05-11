Історичний рекорд: Україна перетнула позначку в 100 виграних медалей на Дефлімпіаді

Історичний рекорд: Україна перетнула позначку в 100 виграних медалей на Дефлімпіаді

Збірна України тріумфально виступає на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У дев'ятий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще 14 нагородами.

Цього дня українці змогли вибороти 5 золотих, 7 срібних та 2 бронзові медалі.

Усі медалі України у дев'ятий день Дефлімпіади-2021

"Золото":

Віолета Ликова (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи)

Ганна Федосеєва (спортивне орієнтування)

Дмитро Левін (спортивне орієнтування)

Римма Філімошкіна (легка атлетика, метання молота)

Анастасія Сидоренко (легка атлетика, біг на 1500 м),

"Срібло":

Дмитро Петренко (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи)

Сергій Фомін (кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолету, 25 м)

Яна Мельник (спортивне орієнтування)

Олександр Санькін (спортивне орієнтування)

Юлія Кисельова (легка атлетика, метання молота)

Юлія Матвієвська (легка атлетика, стрибки у довжину)

Юлія Шаповал (легка атлетика, біг на 100 м з бар'єрами)

"Бронза":

Ганна Андросович (спортивне орієнтування)

Руслан Ніколаєнко (спортивне орієнтування)

Після дев'яти змагальних днів в активі "синьо-жовтих" уже 103 нагороди - 47 золотих, 29 срібних і 27 бронзових. Наша команда продовжує впевнено лідирувати в медальному заліку.

Також збірна України встановила абсолютний рекорд за кількістю виграних медалей на Дефлімпійських іграх. Попереднє найкраще досягнення українців становило 99 нагород, які наша команда завоювала на змаганнях у 2017 році.

Топ-5 медального заліку

1. Україна – 47+29+27 (103)

2. США – 18+5+18 (41)

3. Японія – 12+8+10 (30)

4. Південна Корея – 8+13+12 (33)

5. Іран – 8+7+10 (25)

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що український важкоатлет Богдан Тараненко виборов дві "бронзи" в останній день чемпіонату світу серед юніорів.