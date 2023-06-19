Історичний рекорд: збірна України з волейболу тріумфально завершила груповий раунд Золотої Євроліги

"Синьо-жовті" перемогли у всіх шести матчах, не програвши жодного сету.

Чоловіча збірна України з волейболу здобула шосту поспіль перемогу на груповому етапі Золотої Євроліги-2023.

Команда Угіса Крастіньша на виїзді обіграла Північну Македонію – 0:3 (18:25, 24:26, 23:25).

Таким чином, українська збірна, яка раніше достроково вийшла до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги, завершила груповий раунд з максимальним показником (18 очок). "Синьо-жовті" виграли всі шість матчів з шести, по два рази обігравши команди Північної Македонії, Хорватії та Бельгії.

Ба більше, українцям вдалося встановити рекорд. Усі свої поєдинки підопічні Угіса Крастіньша виграли за три сети. Збірна України стала першою командою в історії турніру, яка пройшла груповий етап узагалі без програних партій.

Раніше за 19 розіграшів Золотої Євроліги з волейболу жодна з команд не змогла показати абсолютний результат на груповому етапі та завершити його без програних сетів.

Фінал чотирьох Золотої Євроліги відбудеться 24 – 25 червня. У півфіналі збірна України в суботу, 24 червня, зіграє з господарями Фіналу чотирьох – командою Хорватії. Зазначимо, що хорвати пройшли до півфіналу незалежно від результатів у групі – в статусі господаря Фіналу чотирьох.

В іншому півфіналі зійдуться Туреччина та Чехія. Фінал в матч за третє місце відбудуться в неділю, 25 червня.

Чоловіча збірна України вчетверте в історії вийшла до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги. 2017 року наша команда виграла цей турнір, 2021 року здобувала "срібло", 2022-го – четверте місце.

В разі виходу до фіналу Золотої Євроліги "синьо-жовті" також зіграють у Кубку претендентів за путівку до волейбольної Ліги націй.

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