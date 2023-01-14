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Історичний розгром: "Наполі" знищив "Ювентус" і зміцнив лідерство в Серії А (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
218
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2 хв
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Історичний розгром: "Наполі" знищив "Ювентус" і зміцнив лідерство в Серії А (відео)

twitter.com/en_sscnapoli

Неаполітанці надупевнено обіграли прямого конкурента в боротьбі за чемпіонство.

"Наполі" в стартовому матчі 18-го туру італійської Серії А на власному полі розтрощив "Ювентус" – 5:1.

На 14-й хвилині "партенопейців" вивів уперед Віктор Осімхен, після чого він же на 39-й хвилині віддав гольовий асист, який у взяття воріт перетворив Хвіча Кварацхелія. Туринці на 42-й хвилині відповіли точним ударом Анхеля Ді Марія після передачі Аркадіуша Міліка.

А ось у другому таймі команда Лучано Спаллетті відправила у ворота "б'янконері" три м'ячі без відповіді. Після асистів від Кварацхелії на 55-й хвилині забив Амір Ррахмані, а на 65-й дубль оформив Осімхен. Крапку в цій зустрічі на 72-й хвилині поставив Еліф Ельмас, результативна передача в активі Джованні Ді Лоренцо.

Огляд матчу

Зазначимо, що "Ювентус" вперше за 30 років пропустив 5 голів у матчі Серії А. Востаннє "б'янконері" програвали з таким же рахунком "Пескарі" 30 травня 1993 року.

Своєю чергою, "Наполі" вдруге в історії забив 5 м'ячів у ворота "Ювентуса", вперше це сталося 20 листопада 1988 року.

  • Завдяки перемозі "Наполі" зміцнив своє лідерство в Серії А. Неаполітанці (47 очок) збільшили відрив від "Мілана" та "Ювентуса" до 10 балів. Туринці розташовуються на третьому місці.
  • У наступному турі команда Спаллетті 21 січня на виїзді зіграє проти "Салернітани". Підопічні Массіміліано Аллегрі наступного дня прийматимуть "Аталанту".

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Дата публікації
Перегляди
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