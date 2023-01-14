Історичний розгром: "Наполі" знищив "Ювентус" і зміцнив лідерство в Серії А (відео)

"Наполі" в стартовому матчі 18-го туру італійської Серії А на власному полі розтрощив "Ювентус" – 5:1 .

На 14-й хвилині "партенопейців" вивів уперед Віктор Осімхен, після чого він же на 39-й хвилині віддав гольовий асист, який у взяття воріт перетворив Хвіча Кварацхелія. Туринці на 42-й хвилині відповіли точним ударом Анхеля Ді Марія після передачі Аркадіуша Міліка.

А ось у другому таймі команда Лучано Спаллетті відправила у ворота "б'янконері" три м'ячі без відповіді. Після асистів від Кварацхелії на 55-й хвилині забив Амір Ррахмані, а на 65-й дубль оформив Осімхен. Крапку в цій зустрічі на 72-й хвилині поставив Еліф Ельмас, результативна передача в активі Джованні Ді Лоренцо.

Огляд матчу

Зазначимо, що "Ювентус" вперше за 30 років пропустив 5 голів у матчі Серії А. Востаннє "б'янконері" програвали з таким же рахунком "Пескарі" 30 травня 1993 року.

Своєю чергою, "Наполі" вдруге в історії забив 5 м'ячів у ворота "Ювентуса", вперше це сталося 20 листопада 1988 року.

5 - Juventus have conceded 5 goals in a Serie A match for the first time since 30 May 1993 (1-5 v Pescara); Furthermore, Napoli have scored 5 goals against the Bianconeri for the second time in their history in the competition, after 20 November 1988. Electricity.#NapoliJuve pic.twitter.com/FbBetQb0ZV — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 13, 2023

Завдяки перемозі "Наполі" зміцнив своє лідерство в Серії А. Неаполітанці (47 очок) збільшили відрив від "Мілана" та "Ювентуса" до 10 балів. Туринці розташовуються на третьому місці.

У наступному турі команда Спаллетті 21 січня на виїзді зіграє проти "Салернітани". Підопічні Массіміліано Аллегрі наступного дня прийматимуть "Аталанту".

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