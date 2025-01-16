Історичний шанс: чемпіон світу висловив готовність захищати титул проти Усика в Україні

Чемпіон WBC у бріджервейті Кевін Лерена заявив, що готовий захищати свій титул в Україні у бою проти володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександра Усика.

Про це 32-річний південноафриканець заявив в інтерв'ю World Boxing News.

Зазначимо, що для Усика це був би історичний шанс стати чемпіоном світу у трьох вагових категоріях. Раніше українець ставав абсолютним чемпіоном світу в хевівейті та крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг).

"Так, я провів би бій з Усиком – він побив того самого хлопця. Він є обличчям боксу на цей момент, тому на сто відсотків я б провів з ним поєдинок. Він може робити все, чого забажає.

Я повинен був захищати свій титул в Україні в лютому, але дата змінилася на кінець березня, що може не відповідати іншим можливим планам через інші пропозиції, але бій з Усиком мені ніколи не пропонували", – сказав Лерена.

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Раніше Лерена вів перемовини про поєдинок з іншим українцем – володарем титулу WBC Silver у бріджервейті Сергієм Радченком. Південноафриканський боксер погодився битися з ним у лютому в Києві, але згодом поєдинок відтермінували на весну.

Бріджервейт – вагова категорія до 101,6 кг між крузервейтом і хевівейтом. Вона названа на честь американця Бріджера Вокера, який у шестирічному віці врятував молодшу сестру від нападу собаки. Хлопчик закрив сестру своїм тілом, діставши серйозні травми. Йому наклали 90 швів на обличчя. Всесвітня боксерська рада (WBC) нагородила Бріджера іменним поясом і назвала на його честь новий дивізіон.

Нагадаємо, Усик неодноразово говорив, що хоче провести бій на НСК "Олімпійський" у Києві. Востаннє Олександр боксував на батьківщині у грудні 2015 року, коли у столичному Палаці спорту захистив титул WBO Inter-Continental у важкій вазі, технічним нокаутом здолавши кубинця Педро Родрігеса.

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