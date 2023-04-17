Історичний тріумф: українська баскетболістка стала чемпіонкою Євроліги (відео)

Лідерка збірної України з баскетболу Аліна Ягупова виграла жіночу Євролігу в складі турецького "Фенербахче".

У фіналі турніру команда Ягупової розгромила інший турецький клуб "Чукуруву" – 99:60 (29:17, 28:7, 20:20, 22:16).

У цьому поєдинку українська баскетболістка провела на майданчику 14 хвилин 58 секунд. За цей час Ягупова заробила 7 очок, а також зробила підбирання та три результативні передачі.

За підсумками сезону 31-річна українка увійшла до символічної збірної Євроліги.

For the first time in club history...



FENERBAHÇE ARE CHAMPIONS OF #EUROLEAGUEWOMEN! pic.twitter.com/tlOgNaY1Il — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 16, 2023

Це перший титул Євроліги в кар'єрі Ягупової. Україна вдруге поспіль грала у фіналі цього євротурніру. Минулого сезону вона в складі "Фенербахче" поступилася у вирішальному матчі угорському "Шопрону".

Для "Фенербахче" це також перший в історії трофей Євроліги. Разом з Ягуповою турецька команда в останніх трьох сезонах фінішувала не нижче третього місця в євротурнірі: 2021 – "бронза", 2022 – "срібло", 2023 – "золото".

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