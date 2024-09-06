Історичний тріумф: українська тенісистка стала чемпіонкою парного розряду US Open-2024

Українська тенісистка Людмила Кіченок стала чемпіонкою парного розряду US Open-2024.

У фіналі 32-річна уродженка Дніпра в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко перемогли дует Крістіна Младенович / Чжан Шуай (Франція / Китай) з рахунком 6:4, 6:3.

Кіченок та Остапенко вдруге зіграли у фіналі турніру Grand Slam та вперше виграли титул. Раніше вони програли в матчі за титул на Australian Open-2024.

Their first Grand Slam title as a team!



Kichenok/Ostapenko were unplayable all tournament. pic.twitter.com/lnlG0WVL1R — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2024

Для Людмили це другий в кар'єрі трофей на мейджорах. Перший вона завоювала 2023 року в змішаному парному розряді Wimbledon.

Україна вдруге в історії тріумфувала на турнірі Grand Slam у жіночому парному розряді. Вперше це сталося на Australian Open-2008, який виграли сестри Альона та Катерина Бондаренко,

Нагадаємо, в одиночному розряді US Open-2024 представниць України більше не залишилося. Найбільш вдало серед українок виступили Еліна Світоліна та Марта Костюк, які зупинилися 1/16 фіналу.

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