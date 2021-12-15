Історичний тріумф: українська важкоатлетка здобула потрійне "золото" на Чемпіонаті світу

Аліна Марущак перемогла в ривку, поштовху та двоборстві.
Українка Аліна Марущак виграла одразу три золоті медалі на Чемпіонаті світу з важкої атлетики, що триває в Ташкенті (Узбекистан).
Наша співвітчизниця стала абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії до 81 кг. Спершу Марущак взяла 113 кг в ривку, перевершивши найближчу переслідувачку Кім з Південної Кореї на 5 кг.
Потім Аліна стала найкращою у поштовху - у другій спробі їй підкорилася вага 135 кг. Українка обійшла колумбійку Валерію Рівас (134 кг) та венесуелку Даяну Чирінос (134 кг).
За підсумками ривка й поштовху Марущак завоювала "золото" в двоборстві з результатом 248 кг. Срібною призеркою стала Рівас (239 кг), а "бронза" дісталася Кім (238 кг).
Ця потрійна перемога Марущак стала історичною для жіночої збірної України на світових першостях з важкої атлетики. До цього лише один українець в історії одночасно вигравав у ривку, поштовху та двоборстві - Тимур Таймазов у вазі до 108 кг в 1994 році.
- На Чемпіонаті світу в Ташкенті українська збірна виграла вже шість медалей. Для нашої країни це найбільша кількість нагород на одній планетарній першості за останні 12 років.
- Окрім трьох медалей Марущак, "срібло" в ривку та "бронзу" в двоборстві до скарбнички "синьо-жовтих" поклала Світлана Самуляк, а Марія Гангур здобула "золото" в ривку.