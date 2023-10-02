Історичний тріумф: українська жіноча команда виграла Кубок чемпіонів світу з пляжного футболу

Українська жіноча команда з пляжного футболу "Мрія-2006" стала переможницею жіночого Кубка чемпіонів світу 2023 року.

Команда з містечка Ананьїв Одеської області виграла престижний турнір, який відбувся в Італії. У фіналі змагань підопічні Юрія Клименка перемогли бразильський "Сан-Педру" з рахунком 5:3.

Зазначимо, що у груповому раунді українки обіграли нідерландську "BSZ Ледіс" (2:1) і сальвадорську "Барра де Сантьяго" (7:4), а в півфіналі розбили японську команду "Лазо Апего" (5:1).

Таким чином, українська команда вперше в історії виграла Кубок чемпіонів світу з пляжного футболу. Для підопічних Клименка це вже другий трофей міжнародного рівня, 2020 року "Мрія-2006" завоювала Кубок європейських чемпіонів.

Також представниці українського клубу виграли індивідуальні нагороди за підсумками Кубка чемпіонів світу-2023. Найкращою воротаркою турніру було визнано Анастасію Терех, а найціннішою гравчиною (MVP) стала капітанка команди Юлія Дехтяр.

Раніше повідомлялося, що збірна України з пляжного футболу знялася з чемпіонату світу-2024 через участь Білорусі.

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