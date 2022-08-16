Історичний тріумф: українські "русалоньки" встановили рекорд за "золотом" на ЧЄ-2022 та вперше виграли медальний залік

На чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту, що триває у Римі, завершилися змагання з артистичного плавання, на яких феєрично виступила збірна України.

Збірна України очолила підсумковий медальний залік чемпіонату Європи-2022 з водних видів спорту у артистичному плаванні.

Всього розігрували 12 комплектів нагород. Україна була представлена у восьми з 12 категорій, і в кожній українки здобули золоті нагороди. В усіх командних виступах брали участь Марта Федіна та Марина й Владислава Алексіїви.

Українські артистичні плавчині лише вдруге в історії вибороли таку кількість медалей на чемпіонаті Європи. У 2020-му збірна також вісім разів підіймалася на п'єдестал, проте 2022-ий став для них рекордним. "Синьо-жовті" вперше виграли вісім чемпіонських титулів і вперше очолили медальний залік.

Медальний залік артистичного плавання на Євро-2022

1. Україна – 8 золотих медалей + 0 срібних + 0 бронзових (8)

2. Італія – 4+6+2 (12)

3. Іспанія – 0+4+0 (4)

4. Австрія – 0+2+2 (4)

5. Франція – 0+0+4 (4)

6. Словаччина – 0+0+2 (2)

7. Сербія – 0+0+1 (1)

7. Греція – 0+0+1 (1)

Нагадаємо, що у Мюнхені триває мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, на якому збірна України виборола другу золоту медаль.

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