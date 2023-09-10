Історичний тріумф: визначився переможець чемпіонату світу-2023 з баскетболу (відео)

Збірна Німеччини виграла чемпіонат світу-2023 з баскетболу. У фінальному матчі турніру німці здолали команду Сербії.

Вирішальний поєдинок завершився перемогою німецьких баскетболістів з рахунком 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20).

Огляд матчу

Для Німеччини це перше в історії "золото" чемпіонату світу з баскетболу. До цього найкращим результатом німців на планетарній першості була "бронза" 2002 року.

Найкращим гравцем турніру було визнано баскетболіста збірної Німеччини Денніса Шрьодера.

Сербія вдруге в історії стала срібним призером баскетбольного ЧС. У попередньому для себе фіналі 2014 року серби поступилися команді США.

Раніше повідомлялося, що збірна США вдруге поспіль залишилася без медалей чемпіонату світу з баскетболу. У матчі за "бронзу" американці в овертаймі програли Канаді.

Зазначимо, що збірна США є рекордсменом за перемогами на чемпіонатах світу – 5 титулів. Однак востаннє американці вигравали турнір 2014 року. Відтоді трофей здобували Іспанія (2019) і Німеччина (2023).

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