Історичний тріумф: як Усик декласував Джошуа і став новим чемпіоном світу в надважкій вазі (фото)

Дивіться найяскравіші світлини головного бою року, який відбувся в Лондоні.
У ніч проти 26 вересня українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа та завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
Поєдинок протривав усі відведені 12 раундів, за підсумком яких всі три арбітра віддали перевагу українцю. Рахунок на суддівських записках: 117-112, 116-112 і 115-113.
Таким чином, Усик завоював пояси IBF, WBO, WBA Super і IBO, якими свого часу володіли брати Клички. Олександр став чемпіоном світу у двох вагових катеріях. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.
До вашої уваги яскрава фотогалерея поєдинку на стадіоні "Тоттенгем Готспур", який завершився історичною перемогою українського боксера.
- Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.
- На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразки.