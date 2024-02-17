Історичний успіх: 21-річний українець став чемпіоном світу з плавання

Збірна України завоювала першу медаль на чемпіонаті світу 2024 року з плавання. Владислав Бухов тріумфував на дистанції 50 м вільним стилем.

21-річний українець у фінальному запливі показав час 21,44 секунди. У боротьбі за "золото" він лише на 0,01 секунди випередив срібного призера австралійця Камерона Макевоя. "Бронзу" здобув британець Бенджамін Прауд.

Зазначимо, що цей тріумф є історичним. Раніше Україна ніколи не вигравала "золото" чемпіонату світу на дистанції 50 м вільним стилем.

Загалом це восьма в історії України золота медаль на планетарних першостях з плавання та перша від 2007 року, коли Олег Лісогор здобув "золото" 50-метрівки брасом.

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