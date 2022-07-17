Історичний успіх: Україна побила національний рекорд за золотими медалями на Всесвітніх іграх

Збірна України не перестає вражати своїми здобутками на Всесвітніх іграх-2022, що тривають у Бірмінгемі (США).
У дев'ятий день Всесвітніх ігор, який також був передостаннім, наша команда здобула п'ять медалей - три золоті, одну срібну та одну бронзову.
У суботу, 16 липня, українці піднялися на п'єдестал у трьох видах спорту - спортивній акробатиці, воднолижному спорту та джиу-джитсу.
Українець Данило Фільченко став найкращим у стрибках з трампліну на водних лижах. Це його друга медаль на цих Всесвітніх іграх - напередодні він взяв "срібло" у дисципліні фігурне катання на водних лижах.
Ще дві медалі наші спортсмени взяли у спортивній акробатиці. Богдан Пограничний та Данило Стецюк вибороли "золото" у чоловічій парі. А жіноча команда у складі Вікторії Куницької, Олександри Мальчук та Дар'ї Пом'яновської здобула "бронзу" Всесвітніх ігор.
Крім того, дві медалі українці вибороли у джиу-джитсу. Богдан Мочульський став чемпіоном у вазі до 62 кг, а Богдана Голуб стала срібною призеркою Всесвітніх ігор у дисципліні не-ваза (вага до 63 кг).
За день до завершення змагань у скарбничці нашої команди 39 медалей: 13 золотих, 11 срібних та 15 бронзових. Це абсолютний рекорд України на одних Всесвітніх іграх.
Ще раніше українці перевершили показник 2009 року (29 медалей) за загальною кількістю медалей, а тепер побили ще й досягнення 2017 року за золотими медалями - тоді нашим спортсменам вдалося здобути 10 нагород найвищого ґатунку.
Україна повернулася до топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор-2022. Нашу команду випереджають лише Німеччина та США.
Медальний залік Всесвітніх ігор-2022 (після дев'яти днів)
- Німеччина - 23+6+14
- США - 13+15+7
- Україна - 13+11+15
- Італія - 11+22+12
- Угорщина - 11+7+7
- Японія - 10+10+12
- Бельгія - 10+1+4
- Колумбія - 9+9+4
- Китай - 9+4+1
- Франція - 8+11+14
Всесвітні ігри стартували 7 липня в Бірмінгемі (США). Вони триватимуть до 17 липня. Україну представляє 103 спортсмени у 19 дисциплінах.
Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.
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