Історичний успіх: Україна побила національний рекорд за золотими медалями на Всесвітніх іграх

Збірна України не перестає вражати своїми здобутками на Всесвітніх іграх-2022, що тривають у Бірмінгемі (США).

У дев'ятий день Всесвітніх ігор, який також був передостаннім, наша команда здобула п'ять медалей - три золоті, одну срібну та одну бронзову.

У суботу, 16 липня, українці піднялися на п'єдестал у трьох видах спорту - спортивній акробатиці, воднолижному спорту та джиу-джитсу.

Українець Данило Фільченко став найкращим у стрибках з трампліну на водних лижах. Це його друга медаль на цих Всесвітніх іграх - напередодні він взяв "срібло" у дисципліні фігурне катання на водних лижах.

Ще дві медалі наші спортсмени взяли у спортивній акробатиці. Богдан Пограничний та Данило Стецюк вибороли "золото" у чоловічій парі. А жіноча команда у складі Вікторії Куницької, Олександри Мальчук та Дар'ї Пом'яновської здобула "бронзу" Всесвітніх ігор.

Крім того, дві медалі українці вибороли у джиу-джитсу. Богдан Мочульський став чемпіоном у вазі до 62 кг, а Богдана Голуб стала срібною призеркою Всесвітніх ігор у дисципліні не-ваза (вага до 63 кг).

За день до завершення змагань у скарбничці нашої команди 39 медалей: 13 золотих, 11 срібних та 15 бронзових. Це абсолютний рекорд України на одних Всесвітніх іграх.

Ще раніше українці перевершили показник 2009 року (29 медалей) за загальною кількістю медалей, а тепер побили ще й досягнення 2017 року за золотими медалями - тоді нашим спортсменам вдалося здобути 10 нагород найвищого ґатунку.

Україна повернулася до топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор-2022. Нашу команду випереджають лише Німеччина та США.

Медальний залік Всесвітніх ігор-2022 (після дев'яти днів)

Німеччина - 23+6+14 США - 13+15+7 Україна - 13+11+15 Італія - 11+22+12 Угорщина - 11+7+7 Японія - 10+10+12 Бельгія - 10+1+4 Колумбія - 9+9+4 Китай - 9+4+1 Франція - 8+11+14

Всесвітні ігри стартували 7 липня в Бірмінгемі (США). Вони триватимуть до 17 липня. Україну представляє 103 спортсмени у 19 дисциплінах.

Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

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