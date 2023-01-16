Історичний успіх: українська санкарка стала чемпіонкою світу серед юніорок

Також "синьо-жовті" виграли "срібло" в командних змаганнях.

Українка Юліанна Туницька здобула "золото" юнацького чемпіонату світу-2023 із санного спорту, який відбувся в австрійському Блуденці.

Наша 19-річна співвітчизниця стала найкращою в особистих змаганнях. За підсумками двох заїздів Юліанна показала час 1:04.723 хвилини.

У першій спробі українка продемонструвала другий результат (32.295 секунди), поступившись німкені Меліні Фішер. У другому заїзді Туницька подолала дистанцію за 32.428 секунди – також другий результат після іншої представниці Німеччини Анке Яніке. Своєю чергою, Фішер провалила другу спробу, що дозволило українці за загальним часом вийти на перше місце та завоювати золоту нагороду.

“Срібло” змагань дісталося Барбарі Альмаєр з Австрії (+0.211), “бронза” – італійці Александрі Оберштольц (+0.348).

Ще три українки посіли місця за межами топ-20. Анна Шкрет показала 24-й результат, Дар'я Некотєнєва стала 26-ю, а Дарина Федорчук – 30-ю.

Туницька вперше в кар'єрі виграла медаль такого високого рівня. Вона стала першою українкою, якій вдалося здобути "золото" юнацького чемпіонату світу в санному спорті.

Крім того, Туницька в складі української збірної завоювала ще одну медаль ЧС серед юніорів. Разом з Данилом Марциновським, Вадимом Микиєвичем та Богданом Бабурою вона стала срібною призеркою в командних змаганнях.

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