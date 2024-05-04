Історичний успіх: жіноча збірна України з фехтування на рапірах виграла медаль Кубка світу

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах піднялася на п'єдестал пошани етапу Кубка світу в Гонконгу. В командних змаганнях рапіристок українки завоювали "бронзу".

Українську збірну на турнірі представили Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Буденко та Дарія Миронюк.

"Синьо-жовті" отримали 12-й номер посіву та розпочали змагання з 1/8 фіналу. Українки перемогли Канаду (45:32) та Австрію (36:28), а у півфіналі програли Італії (32:45).

Відтак українські рапіристки потрапили до сутички за "бронзу", де перемогли представниць Південної Кореї (34:31). Під час поєдинку українки поступалися п'ятьма уколами (11:16), але зуміли оформити камбек і вибороти медаль.

Для жіночої збірної України це перша в історії командна медаль Кубка світу з фехтування на рапірах. До цього найкращим результатом українських рапіристок на рівні Кубків світу було шосте місце в лютому 2024 року в Єгипті.

Додамо, що на Олімпійських іграх-2024 в Парижі збірна України буде представлена двома жіночими командами – у шаблі та шпазі. Вони здобули квоти за світовим рейтингом.

Раніше повідомлялося, що російських і білоруських фехтувальників не буде на Олімпіаді-2024.

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