Історичний успіх: жіноча збірна України з футзалу вийшла до фіналу чемпіонату Європи

У вирішальному матчі українки зіграють з Іспанією.

Жіноча збірна України з футзалу пробилася до фіналу чемпіонату Європи-2023.

У півфіналі українки перемогли збірну Угорщини з рахунком 2:1 .

"Синьо-жовті" упродовж гри володіли ініціативою та завдали понад 60 ударів по воротах суперниць, тоді як Угорщина – лише 17. Однак Україна на 12-й хвилині пропустила першою і була змушена відіграватися.

Проте наші футзалістки зуміли переламати перебіг зустрічі. Дубль оформила Анна Шульга, забивши на 15-й і 32-й хвилинах. Саме її голи вивели українську збірну до фіналу.

Зазначимо, що жіноча збірна України з футзалу вперше в історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи.

У фінальному поєдинку Євро-2023 збірна України зіграє проти чинних чемпіонок Європи – іспанок, які в іншому півфіналі перемогли Португалію з рахунком 3:2.

Матч за "золото" чемпіонату Європи відбудеться в неділю, 19 березня. Початок – о 21:00 за київським часом.

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