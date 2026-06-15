Історію переписано: збірна Німеччини встановила новий рекорд чемпіонатів світу

Збірна Німеччини / © Associated Press

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Збірна Німеччини встановила новий рекорд чемпіонатів світу з футболу за кількістю забитих голів.

У неділю, 14 червня, команда Юліана Нагельсманна в першому турі групового етапу ЧС-2026 влаштувала безжальне побиття дебютанту Мундіалів — збірній Кюрасао (7:1).

Завдяки цьому німці очолили список найрезультативніших команд в історії чемпіонатів світу, обійшовши збірну Бразилії.

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Тепер в активі Бундестім стало 239 голів на Мундіалях — це на один забитий м'яч більше, ніж у бразильців.

Зазначимо, що перемога над Кюрасао стала однією з найбільших для німецької збірної на чемпіонатах світу.

Із таким самим рахунком (7:1) німці на ЧС-2014 перемогли збірну Бразилії.

Найрозгромнішою для Бундестім залишається перемога над Саудівською Аравією (8:0) на ЧС-2002.

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В іншому матчі стартового туру групи E зустрінуться збірні Кот-д'Івуару та Еквадору. Цей поєдинок відбудеться у понеділок, 15 червня, о 02:00 за київським часом.

У другому турі Німеччина 20 червня зіграє з Кот-д'Івуаром, а Кюрасао 21 червня протистоятиме Еквадору.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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