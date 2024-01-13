Історія дитини, яку вбиває ракета: український фігурист виступив на ЧЄ з "плямою крові" на сорочці

Український фігурист Іван Шмуратко на чемпіонаті Європи-2024 з фігурного катання у литовському Каунасі виступив з "плямою крові" на сорочці.

Під час свого виступу у короткій програмі на континентальній першості 22-річний українець розповів історію дитини, яку вбиває ракета, а також батька, який продовжує жити з цим далі.

Потім у довільній програмі Шмуратко показав подальший розвиток цієї трагічної історії. Він вийшов на лід у білій сорочці з червоною плямою, яка символізує кров.

Іван Шмуратко / Фото: Associated Press

У коментарі Суспільне Спорт український фігрист пояснив, що його номер – про астрал, стан перебування між життям та смертю. А вихід на лід у сорочці з червоною плямою символізує загибель людей від ракет.

"Який зміст вкладав? Астрал, між життям та смертю. Не більше, і не менше. Неспівставно більше можна передати, ніж словами. Елемент з кров'ю? Бо ось так воно є, буквально. Люди від ракет так вмирають, з кров'ю", – сказав Шмуратко.

За свій виступ Шмуратко отримав 140,70 бала, це 12-й результат у довільній програмі. А за сумою балів (коротка + довільна) мав 210,65 бала – 14-те місце.

Додамо, що Шмуратко – учасник і фіналіст Олімпійських ігор-2022 (24-те місце), учасник чемпіонатів світу (найкращий результат – 21-ше місце 2021 року).

На чемпіонаті Європи з фігурного катання Шмуратко виступає втретє у кар'єрі. На Євро-2022 показав найкращий за 20 років результат України в чоловічому одиночному катанні – 12-те місце.

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