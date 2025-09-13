- Дата публікації
Проспорт
- Проспорт
Історична перемога: "Епіцентр" здолав "Рух" в УПЛ
Клуб з Кам'янця-Подільського здобув свою дебютну перемогу в еліті українського футболу.
"Епіцентр" на виїзді обіграв "Рух" у матчі 5-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол підопічні Сергія Нагорняка забили на 70-й хвилині, коли пенальті реалізував іспанський форвард Хоакінете.
Наприкінці матчу львівський клуб мав шанс врятуватися від поразки, але Бекназ Алмазбеков не реалізував пенальті на 90+2-й хвилині.
Огляд матчу "Рух" – "Епіцентр"
Для клубу з Кам'янця-Подільського Хмельницької області це перша в історії перемога в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу.
Після цього матчу "Епіцентр" та "Рух" розташовуються на 12-й і 13-й позиціях у турнірній таблиці УПЛ відповідно, маючи по три очки.
У наступному турі "Епіцентр" прийме "Кривбас", а "Рух" на виїзді протистоятиме ЛНЗ. Обидва поєдинки відбудуться 21 вересня.