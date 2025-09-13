Історична перемога: "Епіцентр" здолав "Рух" в УПЛ

"Рух" – "Епіцентр" / © ФК "Епіцентр"

Реклама

"Епіцентр" на виїзді обіграв "Рух" у матчі 5-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол підопічні Сергія Нагорняка забили на 70-й хвилині, коли пенальті реалізував іспанський форвард Хоакінете.

Наприкінці матчу львівський клуб мав шанс врятуватися від поразки, але Бекназ Алмазбеков не реалізував пенальті на 90+2-й хвилині.

Реклама

Огляд матчу "Рух" – "Епіцентр"

Для клубу з Кам'янця-Подільського Хмельницької області це перша в історії перемога в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу.

Після цього матчу "Епіцентр" та "Рух" розташовуються на 12-й і 13-й позиціях у турнірній таблиці УПЛ відповідно, маючи по три очки.

У наступному турі "Епіцентр" прийме "Кривбас", а "Рух" на виїзді протистоятиме ЛНЗ. Обидва поєдинки відбудуться 21 вересня.