Проспорт
290
1 хв

Історична сенсація: аматорський клуб вперше пробився до 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Унікальне досягнення встановив "Агротех" із села Тишківка Кіровоградської області.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Агротех" – "Чорноморець"

"Агротех" – "Чорноморець" / © ФК "Чорноморець"

"Агротех" із села Тишківка Кіровоградської області став першим в історії аматорським клубом, який вийшов до 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

В 1/16 фіналу "Агротех" обіграв одеський "Чорноморець". Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішим був аматорський колектив – 5:3.

Нинішній сезон "Агротех" проводить в другій групі чемпіонату України серед аматорів. "Чорноморець" грає в Першій лізі.

Зазначимо, що на стадії 1/32 фіналу турніру "Агротех" також у серії пенальті переміг "Епіцентр", який зараз виступає в УПЛ.

Додамо, що "Агротех" було засновано 2010 року. В сезоні-2023/24 клуб став чемпіоном Україн серед аматорів, а 2025 року – володарем аматорського Кубка України.

290
