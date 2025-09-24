Історична сенсація: аматорський клуб вперше пробився до 1/8 фіналу Кубка України з футболу

"Агротех" – "Чорноморець" / © ФК "Чорноморець"

"Агротех" із села Тишківка Кіровоградської області став першим в історії аматорським клубом, який вийшов до 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

В 1/16 фіналу "Агротех" обіграв одеський "Чорноморець". Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішим був аматорський колектив – 5:3.

Нинішній сезон "Агротех" проводить в другій групі чемпіонату України серед аматорів. "Чорноморець" грає в Першій лізі.

Зазначимо, що на стадії 1/32 фіналу турніру "Агротех" також у серії пенальті переміг "Епіцентр", який зараз виступає в УПЛ.

Додамо, що "Агротех" було засновано 2010 року. В сезоні-2023/24 клуб став чемпіоном Україн серед аматорів, а 2025 року – володарем аматорського Кубка України.